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Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor"

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, olayın Gebze Mevlana Mahallesi’nde gerçekleştiği iddia ediliyor. Kalabalık bir grubun gözlüklü bir kişi ile para-parti tartışması yaptığı görülüyor. Birkaç mahalleli ise para veren kişilere bu paranın yetersiz olduğunu söylediği anlaşılıyor. Videoyu çeken kişinin ise yaşlı bir kadına "Ne oluyor burada?" sorusuna "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor. Erdoğan dağıtıyor" yanıtının verildiği apaçık duyuluyor. Bir kişinin ise mahalle sakinlerine ikna etme çabaları ise şaşkınlık yaratacak derecede.

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Yorumlar

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Erol Demirbek - seçmen kardeş parayı al o senin hakkındır, ama oyunu ona verme. eğer al bu mühür basılmışı sandığa at , onların verdiği boş pusulayı bize getir derlerse sandığa atmadan önce mühürledikleri oy pusulasını yırtıp sonra zarfa koy .

Yanıtla . 0Beğen 11 Haziran 14:29

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