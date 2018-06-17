Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- Bugün 16:51 TSİ

Kocaeli Üniversitesi, bu akşam TRT Haber'de

Dünyanın farklı ülkelerinden ülkemize eğitim amaçlı gelen yabancı öğrencilerin hayat öykülerinin anlatıldığı TRT Haber ekranlarında yayınlanan Gönüllü Elçiler programında bu hafta Kocaeli Üniversitesi'ne yer verildi.

EĞİTİM HAYATLARI VE KENTLE OLAN İLETİŞİMLERİ ANLATILDI

Bu akşam (17 Haziran Pazar) 21.35'te başlayacak olan programda Kocaeli Üniversitesi'nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim ve sosyal etkinlikleriyle ilgili çekimler yapıldı. Çekimler sırasında öğrencilerin gündelik yaşamının yanı sıra kentle olan iletişimlerine de yer verildi.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Kocaeli Üniversitesi, bu akşam TRT Haber'de mask
Kocaeli Üniversitesi, bu akşam TRT Haber'de
Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor" mask
Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak
Akşener'den Kocaeli videosu mask
Akşener'den Kocaeli videosu
Muharrem İnce'den Kocaeli videosu mask
Muharrem İnce'den Kocaeli videosu
AKP'den seçim aldatmacası! mask
AKP'den seçim aldatmacası!
GİRİŞ YAP KAYIT OL