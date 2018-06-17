Kocaeli Üniversitesi, bu akşam TRT Haber'de

Dünyanın farklı ülkelerinden ülkemize eğitim amaçlı gelen yabancı öğrencilerin hayat öykülerinin anlatıldığı TRT Haber ekranlarında yayınlanan Gönüllü Elçiler programında bu hafta Kocaeli Üniversitesi'ne yer verildi.

EĞİTİM HAYATLARI VE KENTLE OLAN İLETİŞİMLERİ ANLATILDI

Bu akşam (17 Haziran Pazar) 21.35'te başlayacak olan programda Kocaeli Üniversitesi'nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim ve sosyal etkinlikleriyle ilgili çekimler yapıldı. Çekimler sırasında öğrencilerin gündelik yaşamının yanı sıra kentle olan iletişimlerine de yer verildi.