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İYİ parti pankartına AKP bayrağıyla saldırdı!
AKP Manisa Gençlik Kolları üyesi olduğu iddia edilen bir kişi İYİ Parti afişlerine saldırdı. İYİ Parti Manisa Milletvekili Adayı Cenk Özatıcı, Twitter hesabından saldırı anına ilişkin videoyu paylaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz