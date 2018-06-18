Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- Bugün 12:14 TSİ

İYİ parti pankartına AKP bayrağıyla saldırdı!

AKP Manisa Gençlik Kolları üyesi olduğu iddia edilen bir kişi İYİ Parti afişlerine saldırdı. İYİ Parti Manisa Milletvekili Adayı Cenk Özatıcı, Twitter hesabından saldırı anına ilişkin videoyu paylaştı.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
İYİ parti pankartına AKP bayrağıyla saldırdı! mask
İYİ parti pankartına AKP bayrağıyla saldırdı!
Kocaeli Üniversitesi, bu akşam TRT Haber'de mask
Kocaeli Üniversitesi, bu akşam TRT Haber'de
Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor" mask
Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak
Akşener'den Kocaeli videosu mask
Akşener'den Kocaeli videosu
Muharrem İnce'den Kocaeli videosu mask
Muharrem İnce'den Kocaeli videosu
GİRİŞ YAP KAYIT OL