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CHP'den yeni nesil reklam filmi
CHP'nin 24 Haziran seçimleri için yaptığı çalışmalar hız kesmeden sürüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yeni reklam filmi için bu defa yeni nesil bir yöntem kullandı.
CHP'nin 24 Haziran seçimleri için yaptığı çalışmalar hız kesmeden sürüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yeni reklam filmi için bu defa yeni nesil bir yöntem kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz