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CHP'den yeni nesil reklam filmi

CHP'nin 24 Haziran seçimleri için yaptığı çalışmalar hız kesmeden sürüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yeni reklam filmi için bu defa yeni nesil bir yöntem kullandı.

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