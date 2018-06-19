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İzmit Sanayi Sitesi de sağanaktan nasibi aldı!
Kocaeli Devlet Hastanesi'nden sonra İzmit Sanayi Sitesi de sağanak yağıştan nasibini aldı. Ana kapı girişi tamamen sular ile kapanırken araçlar güçlükle ile ilerledi. Bazı iş yerlerinin içine yağmur suyu ile dolarken, yollar adeta yapay gölü andırdı. Sanayi sitesinde dükkan sahibi olanlar ve çalışanlar her yağmurda aynı sıkıntıyı yaşamaktan şikayetçi!
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Yorumlar
(1 )
Emekli işçi - Yıllardır Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ne der.. "Çalışınca oluyor" !..
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