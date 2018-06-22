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Merve Özbey ve Erdem Kınay Kocaeli’yi salladı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Anıtpark Meydanı’nda sahne alan Merve Özbey ve DJ Erdem Kınay, izleyenleri coşturdu. Merve Özbey eskiden yeniye en güzel şarkılarını Kocaelililer için söyledi. Alanı dolduran vatandaşlar konseri cep telefonları ile kaydederek, şarkılara ise hep bir ağızdan eşlik etti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren konserde Kocaelililer unutulmaz bir gece yaşadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz