Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- Bugün 09:12 TSİ

Merve Özbey ve Erdem Kınay Kocaeli’yi salladı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Anıtpark Meydanı’nda sahne alan Merve Özbey ve DJ Erdem Kınay, izleyenleri coşturdu. Merve Özbey eskiden yeniye en güzel şarkılarını Kocaelililer için söyledi. Alanı dolduran vatandaşlar konseri cep telefonları ile kaydederek, şarkılara ise hep bir ağızdan eşlik etti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren konserde Kocaelililer unutulmaz bir gece yaşadı.

20180621aw425671-04-1529647792-1529647897.jpg?

20180621aw425671-03-1529647792-1529647886.jpg?

20180621aw425671-02-1529647792-1529647864.jpg?

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Merve Özbey ve Erdem Kınay Kocaeli’yi salladı mask
Merve Özbey ve Erdem Kınay Kocaeli’yi salladı
İzmit Sanayi Sitesi de sağanaktan nasibi aldı! mask
İzmit Sanayi Sitesi de sağanaktan nasibi aldı!
CHP'den yeni nesil reklam filmi mask
CHP'den yeni nesil reklam filmi
İYİ parti pankartına AKP bayrağıyla saldırdı! mask
İYİ parti pankartına AKP bayrağıyla saldırdı!
Kocaeli Üniversitesi, bu akşam TRT Haber'de mask
Kocaeli Üniversitesi, bu akşam TRT Haber'de
Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor" mask
Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor"
GİRİŞ YAP KAYIT OL