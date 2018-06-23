Akşener videolu mesaj gönderdi sosyal medya yıkıldı

24 Haziran seçimlerine saatler kala Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in üniversite sınavlarına girecek bir genç için gönderdiği destek mesajı sosyal medyada gündem oldu.

"EMEKLERİNİ ZAYİ ETMESİN"

Sınava girecek gencin Twitter hesabından paylaştığı videoda "Üniversite sınavında başarılar diliyorum. Tıp fakültesini inşallah kazanırsın.Senin ve seninle beraber üniversite sınavına girecek bütün gençlerin Allah emeklerini zayi etmesin hepinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullanan Akşener, üniversite sınavına girecek bütün gençlere başarılar diliyor. Gencin "Aldığım en iyi motivasyon konuşması çok teşekkür ederim. Meral Mommy seni çok seviyorum @meral_aksener" notuyla paylaştığı video ise kısa sürede büyük beğeni toplayarak çok sayıda paylaşım aldı.