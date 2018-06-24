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Yaşlılar yerine kendi oy kullanmak istedi, kavga çıktı!

Derince Piri Reis Orta Okulunda kurulan 1175 nolu sandıkta oy kullanacak olan yaşlı vatandaşların oy pusulalarını ellerinden alarak yardımcı olma bahanesiyle oy kullandığı iddia edilen sandık başkanı İsmail Oğul, vatandaşlar, sandık görevlileri ve partililerin tepkisiyle karşılaştı. Derince Yenikent Mevlana İmam Hatip İlkokulu Müdürü olduğu öğrenilen 1175 nolu sandık başkanı İsmail Oğul ile vatandaşlar ve sandık görevlilerin arasında yaşlı vatandaşların oy pusulalarını ellerinden alarak yardımcı olma bahanesiyle onların yerine oy kullandığı iddia edilmesi hararetli dakikalara neden oldu. İYİ Parti oldukları öğrenilen bazı kişiler okula gelerek Sandık Başkanı İsmail Oğul'a uyarıda bulundu. Nuri AKÇAHARMAN

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