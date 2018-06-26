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Çocuk tacizcisine meydan dayağı!

Alınan bilgi ve iddialara göre, Gebze Mevlana Mahallesi'nde meydana gelen olayda geçimini hurdacılıkla sağlayan Afgan uyruklu bir şahıs, dükkanında 1 hafta içerisinde 9 çocuğa tacizde bulundu. İhbar üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, şahsı iş yerinde gözaltına aldı. Bu esnada olaya müdahil olan öfkeli vatandaşlar, yakaladıkları kişiyi darp etti. Polis ekipleri, Afgan uyruklu şahsı öfkeli vatandaşların elinden güçlükle alırken olay anı amatör bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

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