Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 27.Milletvekili Cumhurbaşkanı seçimleri sonrasında açıklamalarda bulundu.

Akşener'in konuşmasından satır başları:

Seçim sonuçlarının hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Seçim sonuçlarının ortaya koyduğu tabloyu GİK üyelerimiz ve vekillerimizin önünde koydum tabloyu göstererek yol haritaları çizmesini istedim. GİK kararı bütün zor şartlar ve imkansızlıklar içinde alınan bu sonucun büyük bir kazanım olduğu yönündedir. GİK üyesi arkadaşlarım kararlarının benim Genel Başkanlığımda İYİ Parti’nin yola devam etmesi yönünde olduğunu belirtmiştir. GİK üyelerine bu konuda teşekkür ederim. Biz ülkemize nefes aldırmak üzere bir yola çıktı. Bu ülkenin pek çok konuda derin bir kriz içerisinde olduğunu görerek yeni bir bakış açısıyla tüm bu meselelerin çözüleceğine inandık. Ben ve dava arkadaşlarım hem partimizin kuruluş süreci hem sonrasında karşılaştığımız engellere rağmen vazgeçmedik.

"DEMOKRASİMİZE NEFES ALDIRDIK"

Daha 7. Ayımızda çok adaylı seçimin önünü açarak demokrasimize nefes aldırdık. Türkiye’yi yükseltme konusunda bu anlayışı Meclis’e taşıyacağımız kesindir. GİK üyelerimiz bu konuda bana tam destek vererek kararlılığını ifade etmiştir. Bugün daha güçlüyüz. Meclis’te vekillerimiz var. İYİ Parti Türkiye’nin uzun zamandır hissettiği eksikliği girdiği ilk seçimde doldurmuştur. Herkesi kucaklayan birleştiren bir İYİ Parti olduğunu milletimiz görmüştür. Öncelikle aziz milletimize ve parti teşkilatımızın tüm üyelerine teşekkür ediyorum. Tüm engellere karşı durdukları için onları kutluyorum. Özellikle de gençlere teşekkür ediyorum. Bundan sonra da en büyük destekçimiz gençler olacaktır. Bugün artık İYİ Parti ve kadroları Türk siyasetinde yerini almıştır ve inisiyatif sahibi olacaktır.

“İNCENİN AÇIKLAMALARINA KATILMIYORUM”

CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin seçim sonrası açıklamalarına ilişkin soruya cevap veren Akşener: "100 yıllık bir CHP yüzde 22 oy aldı 50 yıllık bir MHP yüzde 11 oy aldı. AKP bütün imkanlarıyla bir seçim kampanyası yaptı ve yüzde 41 oy aldı. Sonuç itibariyle emeklilerin emekli parası gönüllülerin harçlıklarıyla kurulan 8 aylık bir İYİ Parti yüzde 10 oy aldı ben o yüzden Sayın İnce’nin bu sözlerine katılmıyorum." İfadelerini kullandı.