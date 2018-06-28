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CHP'li gençlerin bomba İnce klibi

Muharrem İnce seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından önemli açıklamalarda bulumuş, seçim gecesi sessizliği için, "Korktuğumdan değil durumu görmek istedim" demişti. Açıklamalarında önemli olan bir nokta ise önümüzdeki seçimler için "Bana yürü derlerse yürürüm" sözleri olmuştu. Heyecan uyandıran bu sözler CHP'de bazı kesimler için "genel başkan mı oluyor" olarak algılandı. İnce için CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları kolları sıvayıp anlamlı bir video hazırladı. İşte o görüntüler...

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CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
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