Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr

Bu yılın (2018) ilk altı ayında 3 milyonun üzerinde ziyaretçi, 19 milyon sayfa görüntülemesi alan www.ilan.gov.tr’de, her gün 500’ün üzerinde resmi ilan yayına alınıyor ve bu ilanlar kategorilerine göre, ilan haritası üzerinden ilanın yayımlandığı il bazında aranabiliyor. İcra, ihale, tebligat ve personel alımı olmak üzere tüm resmi ilanların yayımlandığı ilan.gov.tr de, siteye abone olan ziyaretçilere ayrıcalıklı hizmetler sunuluyor. Kişisel bilgiler girerek kolayca abone olunan sitede “favori arama” seçeneğine eklenen ilanlar daha sonra da aboneye gösterilme kolaylığı sağlıyor. “Arama seçeneği kaydetme” özelliği ile kişiye özel arama kriterleri oluşturup, bu aramalar kaydedilebiliyor.

Tanıtım filmi ve sosyal medya hesapları kamuoyunun hizmetinde

BİK görev alanındaki resmi ilan yayınıyla alakalı 600’den fazla gazetenin internet (haber) sitesinde bulunan dijital pano uygulaması üzerinden www.ilan.gov.tr’de yayınlatılan resmi ilanların daha çok kişiye ulaştırılması amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca Kurum, kamunun genelini ilgilendiren resmi ilanları haberleştirerek resmi ilan portalında ve kurumsal sosyal medya hesaplarından (Facebook, Twitter) da paylaşıyor. Resmi ilanların dışında, ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarının gazete yayın mecburiyeti bulunmayan kurumsal ihale duyuruları, taşınmaz satış/kiraya verme, yapım inşaat işleri ile ilgili ilanları da resmi ilan portalı www.ilan.gov.tr’de yayınlanıyor. Kurum (BİK), ilan.gov.tr sitesinin ve kullanım kolaylığının anlatıldığı bir reklam filmi hazırlayarak, kamuoyunun istifadesine sundu. Tanıtım filmine https://www.youtube.com/watch?v=HJY0-CJ4HME adresinden ulaşabilirsiniz.