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Engelli gencin kriz anı kamerada
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş. otobüsünde yolculuk esnasında kriz geçiren otizmli Berkay’a otobüs şoförü müdahale ederek sakinleştirdi. O anlar otobüsü güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz