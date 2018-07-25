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Engelli gencin kriz anı kamerada

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş. otobüsünde yolculuk esnasında kriz geçiren otizmli Berkay’a otobüs şoförü müdahale ederek sakinleştirdi. O anlar otobüsü güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

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Engelli gencin kriz anı kamerada mask
Engelli gencin kriz anı kamerada
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