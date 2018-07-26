Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı
İzmit'te ortaya çıkan, önce Gonca FM isimli radyoda, ardından çeşitli televizyon kanallarında yaptığı dua seanslarıyla dikati çeken, kanserin de aralarında bulunduğu bazı hastalıkları dua ile tedavi ettiğini öne süren Tuncer Çiftçi isimli şahıs, sosyal medyaya düşen görüntüleri ile herkesi bir kez daha şok etti.
"BENİ EN ÇOK SEVEN ŞELALENİN ALTINA GİRECEK"
Görüntülerde Çiftçi, "Beni en çok sevenler şelalenin altına girecek ve çıkacak" diyerek kadınların bir şelalenin altından geçmesini istiyor. Yapmak istemeyenleri ise zorla çekerek isteğini yapmalarını sağlıyor.
HAKKINDA ŞİKAYET VAR
Türkiye'nin çeşitli illerinde ücret karşılığında dua seansları yapan ve halkın dini duygularını istismar eden Çiftçi hakkında pek çok kez suç duyurusunda bulunuldu, şikayet dilekçeleri verildi. Pek çok kez gözaltına alınan Çiftçi her defasında ceza almadan kurtuldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz