Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu

Gebze Belediyesi Geleneksel Sünnet Şöleni 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Bu yıl 24.’sü düzenlenen şölene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, belediye başkan yardımcıları Sadık Albayrak, Engin Güzel, Nilay Ayran, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda Gebzeli katıldı. 750 çocuğun delikanlılığa ilk adımlarını attıkları bu güzel ve özel günde çocuklar unutulmadı. 24. Geleneksel Sünnet Şöleni çocuklar için hazırlanmış özel gösterilerle başladı. Çocuklar kendileri için hazırlanan sihirbaz, jonklör, uzun bacak, Nasrettin Hoca ve animasyon gösterileri ile doyasıya eğlenirken, heyecan ve mutlulukları yüzlerine yansıdı.