Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Kartepe Rahmiye Mahallesi Süleymaniye Caddesi Tabiat Sokak üzerinde meydana gelen olayda Cemil B. isimli şahıs, evleri yan yana olan yeğeni Mehmet Demirci (39) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine dayı Cemil B. ve yeğeninin kavgalarını ayırmak isteyen enişte Mehmet Demirci (65) araya girmek istedi. Bu esnada elindeki pompalı tüfeğin tetiğini çeken dayı Cemil B., eniştesi ve yeğenine ateş etti.

Baba ve oğlu evlerinde can verdi

Kanlar içinde kalan baba ve oğlu yere yığılırken olayı görenlerin haber vermesi sonucu bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde baba ile oğlunun yaşamını yitirdiği tespit edilirken olayı gerçekleştiren Cemil B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekipleri tarafından yapılan inceleme işlemlerinin ardından baba ile oğlunun cenazeleri otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Katil zanlısı dayı adliyeye sevk edildi

Yeğenini ve eniştesini pompalı tüfekle öldüren Cemil B. ise olayın ardından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Bir süredir karaciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Cemil B.’nin yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Yaşamını yitiren Mehmet Demirci’nin ise sürekli alkol alarak dayısı ile tartıştığı ve bu mesele nedeniyle aralarında husumet bulundu, mahkemelik oldukları öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Cemil B. adliyeye sevk edildi.