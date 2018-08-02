Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü 3 yaralı!

Alınan bilgiye göre Kartepe TEM otoyolundan Ankara yönünde seyir halinde olan Erdal Koç idaresindeki 34 BC 4009 plakalı otomobil, Sarımeşe mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyir halinde olan Yılmaz Özkan idaresindeki 41 NU 566 çekici plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Süratli olduğu öne sürülen otomobil daha sonra orta refüjdeki bariyerlere çarparak yolun en sağındaki şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundukları yerden kurtarılarak ambulansa alındı. Ambulansla Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan aynı aileden 2 kişi, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken araçtaki diğer 3 yaralı ise çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil çekici ile otoparka götürülürken polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.