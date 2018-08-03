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Gebze’de zincirleme trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı

Kaza Tatlı Kuyu Mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kazanın duyulmasıyla birlikte olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye araçları sevk edildi. Kazada yaralananlar 112 Acil ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Fatih Devlet Hastanesi Acil servisine götürülerek tedavi altına alındılar. Kaza sonrasında D-100 Karayolu İstanbul istikametinde trafik kontrollü bir şekilde tek şeritten verildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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