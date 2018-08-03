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Çocukların düşürdüğü parayı bakın ne yaptı?
Edinilen bilgi ve iddialara göre; İzmit’te geniş bir kesim tarafından tanınan Volkan Keskin’in oğlu ve arkadaşı, Bekirpaşa Hayırsevenler Camii’nin karşısında bulunan bir markete gitti. Burada alışveriş yapan çocuklar, yanlarında bulunan 50 TL’yi cebinden düşürdü. Ancak parayı düşürdüklerini fark etmeyen çocukların hemen arkasında alışveriş yapan bir kişinin düşen o parayı cebine attığı görüldü. Genç yaşlarda olduğu tahmin edilen kişi alacaklarını aldıktan sonra da marketten ayrıldı. Volkan Keskin ise oğlunun düşürdüğü o parayı alan kişinin görüntülerini sosyal medyada ifşa etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz