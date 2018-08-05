Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- Dün 22:54 TSİ

Yaşlı kadın yangında yaşamını yitirdi

İzmit Cedit Mahallesi İncir Sokak adresinde bulunan 3 katlı bir apartmanın ikinci katından dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tamamen yanmakta olan dairedeki alevleri yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alarak söndürdü. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından evde yaşayan 79 yaşındaki Kadriye Dirlik'in alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaşlı kadının evde ailesiyle birlikte yaşadığı ancak yangın esnasında evde tek başına olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Kadiye Dirlik’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Yangının evdeki klimadaki elektrik kontağı nedeniyle meydana geldiği öne sürülürken polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yaşlı kadın yangında yaşamını yitirdi mask
Yaşlı kadın yangında yaşamını yitirdi
Çocukların düşürdüğü parayı bakın ne yaptı? mask
Çocukların düşürdüğü parayı bakın ne yaptı?
Gebze’de zincirleme trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı mask
Gebze’de zincirleme trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü 3 yaralı! mask
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü 3 yaralı!
PKK'lı teröristlerden hain tuzak: Anne ve 11 aylık oğlu şehit... mask
PKK'lı teröristlerden hain tuzak: Anne ve 11 aylık oğlu şehit...
LPG'li otomobil alev alev yandı mask
LPG'li otomobil alev alev yandı
GİRİŞ YAP KAYIT OL