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Dolandırıcıların yeni numarası "Oltalama" ile binlerce vatandaş dolandırıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, internet bankacılığı müşterilerini çeşitli sosyal paylaşım siteleri üzerinden sahte hesap ve kopya sitelere yönlendirerek dolandıran şebekeye yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 3 Ağustos’ta İstanbul başta olmak üzere Adana, Antalya, Kırklareli, Muğla, Kocaeli, Adıyaman, Kastamonu, Tokat ve Mersin’de çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Özel harekat ve helikopter destekli operasyonlarda, sosyal medya siteleri üzerinden banka müşterilerini tuzağa düşürerek binlerce müşteriyi dolandıran 44 şüpheli gözaltına alındı.

BİNLERCE VATANDAŞ DOLANDIRILDI

Suç örgütünün bu yöntemle binlerce vatandaşı 600 bin liranın üzerinde dolandırdığı ortaya çıkarılırken, operasyonlarda, 6 adet dizüstü bilgisayar, farklı marka ve modelde 31 adet cep telefonu, sim kartlar ve hafıza kartları ele geçirildi. Savcılık talimatı ile yakalanarak Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorguya alınan 44 zanlı, polisteki işlemlerinin ardından dün Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Zanlılardan 11’i, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 33 şüpheli ise ‘adli kontrol’ hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Öte yandan düzenlenen eş zamanlı operasyon, polis kamerasından saniye saniye görüntülendi. Özel harekat ve havadan helikopterin de destek verdiği operasyonda, zanlılar kaldıkları adreslerde gözaltına alınıyor. Elde edilen görüntülerde ayrıca, yakalanan şüphelilerin dolandırdıkları müşterilerden elde ettikleri paraları bankaların ATM’leirnden çektikleri yer alıyor.

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Yorumlar

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A.balci - HABERDEKİ OLTALAMA YÖNTEMİNİ NASIL YAPTIKLARINIDA AÇIKLASAYDINIZ DAHA BİLGİLENDİRİCİ OLURDU.

Yanıtla . 0Beğen 07 Ağustos 14:19

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