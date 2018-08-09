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- Bugün 10:12 TSİ

Fabrikada yangın!

Başiskele Vezirçiftliği Başyiğit Caddesi üzerinde bulunan atık yağ geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri fabrikanın depolama bölümünde başlayan yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın esnasında fabrika içerisinde bulunan işçiler tahliye edilirken yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

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