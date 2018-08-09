Bugün 10:12 TSİ
Fabrikada yangın!
Başiskele Vezirçiftliği Başyiğit Caddesi üzerinde bulunan atık yağ geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri fabrikanın depolama bölümünde başlayan yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın esnasında fabrika içerisinde bulunan işçiler tahliye edilirken yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz