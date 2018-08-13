Hafriyat kamyonun altında kalan bisikletli yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre Kartepe Köseköy Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Osman Gazi Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 41 HR 490 plakalı hafriyat kamyonu, Kahramanlar Sokak kesişiminde kendisi ile yarışan ve kör noktasında bulunan bisiklet sürücüsüne çarptı. Bisikletli sürücüyü altına alan ve bir müddet sürükleyen kamyon, çevredeki vatandaşların haber vermesi sonucu kazayı fark ederek durdu. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde bisiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve polis ekipleri tarafından yapılan inceleme işlemlerinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ve Pakistan uyruklu, 18-20 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazaya karışan kamyon sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Nuri AKÇAHARMAN