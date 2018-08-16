Kocaeli polisinden geniş çaplı bayram uygulaması

Vatandaşın mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, suçu önlemek ve aranan şahısları yakalamak amacıyla, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, ülke genelinde eş zamanlı “Huzurlu Bayramlar Türkiye Uygulaması” yapıldı. Kocaeli’nde de eş zamanlı olarak 10:00-12:00, 16:00-18:00 ve 20:00-22:00 saatleri arasında gerçekleştirilen uygulamalara136 ekipten oluşan 995 personel katıldı. Kocaeli’nde yapılan uygulamalarda 6 bin 579 şahıs sorgulanırken, 895 araç, 3 tekne ve 45 umuma açık yer kontrol edildi. Kimlik sorgulaması yapılan şahıslardan dolandırıcılık, hırsızlık, yaralama, borçlunun borcunu ödeme ihlali, rıza olmaksızın kişiden organ almak, çek kanununa muhalefet suçlarından aranan 6 şahıs, yoklama kaçağı olarak aranan 24 şahıs ve kayıp olarak aranan 1 çocuk olmak üzere 31 aranan şahıs yakalandı. Uygulamalar esnasında 2 şahıstan 2 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet mermi ele geçirildi. Silah ele geçirilen bir şahsa aynı zamanda Alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan işlem yapıldı. Kurusıkı tabanca ele geçirilen bir şâhısa kabahatler kanununa muhalefet suçundan 908 lira para cezası kesildi. Kontrol edilen 895 araçtan 66’sına çeşitli kural ihlali ve eksikliklerden 44 bin 424 lira para cezası uygulandı. Kontrol edilen 45 umuma açık yerden 1 iş yerine TAPDK belgesi bulunmadan alkol satışı yapmasından dolayı işlem yapıldı.