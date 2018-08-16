Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- Bugün 09:12 TSİ

Kocaeli, Buray ile coştu

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Buray, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz konserde hayranlarıyla buluştu. Saat 21.00’de Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesinde sahne alan Buray, şarkılarıyla konsere gelen hayranlarını coşturdu. Aşk Mı Lazım isimli şarkıyla çıkış yakalayan Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Buray, Sen Sevda Mısın, Kimsenin Suçu Yok, Sevdalar isimli popüler şarkılarını ve son albümü Sahiden'den parçaları Kocaeli Fuarında hayranları için söyledi. Kocaeli Fuarı’na adeta akın eden Buray hayranları, ön sıralarda konseri takip edebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Alanı dolduran binlerce vatandaş, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Yaşananları ölümsüzleştirmek isteyen binlerce kişi o anları cep telefonuna kaydetti. Yaklaşık 2 saat süren konserin ardından genç sanatçı, sahne performansıyla Kocaelililerden tam not aldı.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Kocaeli, Buray ile coştu mask
Kocaeli, Buray ile coştu
Kocaeli polisinden geniş çaplı bayram uygulaması mask
Kocaeli polisinden geniş çaplı bayram uygulaması
Gebze'de feci kaza! Şoför gözaltında! mask
Gebze'de feci kaza! Şoför gözaltında!
Hafriyat kamyonun altında kalan bisikletli yaşamını yitirdi mask
Hafriyat kamyonun altında kalan bisikletli yaşamını yitirdi
Vatandaşlara cinsel organını gösteren kargo kuryesi adliyeye sevk edildi mask
Vatandaşlara cinsel organını gösteren kargo kuryesi adliyeye sevk edildi
Fabrikada yangın! mask
Fabrikada yangın!
GİRİŞ YAP KAYIT OL