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Ekmek yaparken evi yaktı!

Dün akşam saatlerinde Dilovası Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evde ekmek yaparken sıçrayan kıvılcımların büyümesi ile binadan dumanlar yükseldi. Siyah dumanların görüntüsü bölge sakinlerini korkuttu. O anlar amatör kamerayla kaydedildi.

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Ekmek yaparken evi yaktı!
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