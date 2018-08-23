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Ekmek yaparken evi yaktı!
Dün akşam saatlerinde Dilovası Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evde ekmek yaparken sıçrayan kıvılcımların büyümesi ile binadan dumanlar yükseldi. Siyah dumanların görüntüsü bölge sakinlerini korkuttu. O anlar amatör kamerayla kaydedildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz