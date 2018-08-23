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Göbek atarken ölüyordu!
Olay, geçtiğimiz günlerde Sultangazi Gazi kavşağı Hekimsuyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde trafiğin yoğun olduğu anda kavşağa gelen araçlar kırmızı ışıkta durdu. O esnada ışıklarda bekleyen bir kamyonetin kasasındaki kadın oynamaya başladı. Bir sürücü ise o anlar cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Yeşil ışık yandığında kamyonetin harekete geçmesiyle dengesini kaybeden kadın bir anda yere düştü. Yaralanan kadına vatandaşlar yardım etti. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz