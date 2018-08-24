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Twitter fenomeninin Kocaeli paylaşımı beğeni rekoru kırdı!

Twitter'da attığı tweetlerle gündem kuran "Odun Herif" yani Kadir Doğrubakar, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek ile yaptığı tartışmalarla gündem olmuştu. Twitter'da 3 milyona yakın takipçisi bulunan Odun Herif'in yaptığı Kocaeli paylaşımı sosyal medyanın en ilgi çeken paylaşımlarından oldu.

KISA SÜREDE BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Kocaeli’nin son yıllarda büyük gelişme gösteren ilçelerinden Başiskele’ye ait görüntüleri paylaşan Odun Herif, paylaşımının altına "Ülkede gezilip görülecek daha bir dünya doğal güzellik, daha bir dünya yer var.. #Başiskele / #Kocaeli" yazdı. Odun Herif'in Başiskele paylaşımı kısa sürede takipçilerinden büyük beğeni aldı.

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Yorumlar

(1)
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Dr Ersoy Kandemir - Bir Twitter da ben mi açsam,sağlık müdürlüğünden valilikten kalp krizi geçiren olursa mesuliyet kabul etmem:)

Yanıtla . 0Beğen 24 Ağustos 13:14

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