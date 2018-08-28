Bu eşekler emekliliklerini Kartepe'de geçiriyor

Kartepe'de 4 bin dönüm araziden oluşacan doğal yaşam parkı Ormanya'da farklı türlerden hayvanlarla vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaları yürütülen projede 53 farklı türden 467 hayvan, 40 araçlık karavan kamp alanı, 3 bin araçlık ücretsiz otoparkı, 100 çadırlık kamp alanı, 15 kilometrelik bisiklet, 21 kilometrelik yürüyüş parkuru ve 5 bin kişilik mesire alanı bulunuyor. Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parı olmanın özelliğini taşıyan Ormanya’da 17 türde 85 adet evcil memeli, 25 türde 267 adet kanatlı, 1 türde sürüngen ve çok sayıda yabani hayvana ev sahipliği yapıyor.

Doğal yaşam parkının gözdesi; Mardin eşekleri

Doğal yaşam parkının en ilgi çeken hayvan türlerinden birisi ise “Mardin’in Emekli Eşekleri” oldu. Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde uzun yıllar motorlu araçların giremediği ve merdivenli bölgelerde çöp toplama işlerinde çalıştırılan Mardin eşekleri, emekli edilmelerinin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli’ye getirildi. Kocaeli’ye gelmelerinin ardından Ormanya Doğal Yaşam Parkı’na götürülen eşekler, yaşamlarının geri kalan kısmını burada devam ettirecek. Mardin’in emekli eşekleri her sabah özel olarak bakımlarının yapıldığı doğal yaşam parkında, ziyaretçilerinin büyük ilgisini görüyor. Özellikle hafta sonlarında vatandaşların akın ettiği parkta eşekler sempatik halleri ile vatandaşların ilgi odağı haline geliyor.

“Emekliliklerini gayet iyi bir şekilde geçiriyorlar”

Mardin eşeklerinin Ormanya Doğal Yaşam Parkı’na renk kattığını dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, “Onlar, emekli oldular. Uzun yıllar Mardin’de temizlik işlerinde çalıştılar. Onlar şimdi ömürlerinin geri kalanını burada bulunan doğal yaşam parkımızda geçiriyorlar. Buranın güzelliklerinden onlarda yararlanıyorlar. Burada çocuklarımız, insanlarımız ‘Mardin’den geldi bunlar’ diye onları da görüyorlar. Emekliliklerini gayet iyi bir şekilde geçiriyorlar. Aslında bakarsınız Kocaeli’de yaşamak bir ayrıcalık oldu. Çocuklar defterde, kitapta görüyordu bu hayvanları. Dokunmak, onların seslerini, canlı canlı renklerini görmek şehirde yaşayan insanlar için çok kolay bir şey değil. Ama insanların artık Kocaeli’de bu şansları var. Biz sadece Kocaeli için değil, bölge için önemli bir bölge burası. Türkiye’nin, Ortadoğu’nun, Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı olan bu alanı daha da büyütmek istiyoruz. Tabii bunlar iyi bir işletme istiyor. Bu hayvanların bakımlarının yapılması gerekiyor. Onun için bizim veterinerlerimiz, buradaki yaşam biçimini organize eden arkadaşlarımız var. Gerçekten çok büyük bir emek var burada. Ben bu işte bütün emeği geçen arkadaşlarımıza ve bu işin yapılmasına vesile olan ve sürekli denetimini yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.