Boş arazide çıkan yangın zeytin ağaçlarına sıçradı

Yangın, Darıca'da Fevzi Çakmak Mahallesi Eskihisar Caddesi’nde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arazide bulunan çalılıklar henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tutuştu. Kısa sürede rüzgarın etkisi ile büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Rüzgarın etkisi ile yayılan yangın arazinin yan tarafında bulunan tarladaki zeytin ağaçlarına sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını 2 saat süren çalışma ile kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.