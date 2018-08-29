Alikahyalılar dün gece uyumadı!

İzmit Alikahya’da kurulu olan çöp yakma tesisi İZAYDAŞ'ın çöp depolama alanından yayılan koku, mahalleliyi bir kez daha isyan ettirdi. Geçtiğimiz Pazar gecesi İZAYDAŞ önüne yapılan eylemin ardından Alikahyalılar bu gece bir kez daha oturma eylem yaptı. Günlerdir tepkilerini yaptıkları eylemler ile dile getiren Alikahyalılar, dün akşam yine bir araya gelerek Büyükşehir Belediyesi'ne seslerini duyurmaya çalıştı. Fabrikanın önünde ateş yakan vatandaşlar, İZAYDAŞ ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden bir açıklama bekliyor.