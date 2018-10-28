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Türk Yıldızları Yeni Havalimanı'nda nefes kesti

Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızlarının, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki akrobasi gösterisi nefesleri kesti. Açılışına 1 gün kalan havalimanının son durumu havadan görüntülendi.

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Türk Yıldızları Yeni Havalimanı'nda nefes kesti mask
Türk Yıldızları Yeni Havalimanı'nda nefes kesti
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