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Türk Yıldızları Yeni Havalimanı'nda nefes kesti
Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızlarının, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki akrobasi gösterisi nefesleri kesti. Açılışına 1 gün kalan havalimanının son durumu havadan görüntülendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz