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D100’de feci kaza: 2 ölü 1 ağır yaralı!

Kaza, sabah saatlerinde Kocaeli’nin Derince ilçesi D100 Karayolu Çenedağ Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Serkan Aktoprak (23) idaresindeki 20 DJ 191 plakalı cip, İzmit istikametinde seyir halindeyken, yolda temizleme çalışması yapan Mesut K. idaresindeki 34 LU 1380 plakalı belediyeye ait yol temizleme aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kullanılamaz hale gelen cip içerisindeki Serkan Aktoprak, Tülün Duman (28), Bayram Salih E. sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Bayram Salih E., sağlık ekiplerine teslim edilirken, Serkan Aktoprak ve Tülün Duman’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Bayram Salih E. İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bayram Salih E.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Serkan Aktoprak, Tülün Duman’ın cansız bedenleri, otopsi incelemeleri için morga kaldırıldı. Kaza sebebi ile trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Yorumlar

(2)
01

Mustafa - O yol temizleme araçları büyük bir tehlike süratli bir trafik gecis alanında bu sekilde temizlik olmaz sonunda ölümcül bir kaza yaşanması çok acı yazık çok yazık.

Yanıtla . 4Beğen 29 Ekim 09:30
02

İzmitli1 - @Mustafa 01 nolu yoruma cevabı: D100 de hız sınırı nedir? Takip mesafesi? Ölenlere allah rahmet eylesin ama kurallara uymamak kötü sonuçlara neden oluyor. Temizleme araclarında bulunan ikaz lambaları en az 500 metreden görünüyor!!

Yanıtla . 1Beğen 29 Ekim 13:41

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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