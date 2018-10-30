Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- Bugün 10:55 TSİ

İki aile arasındaki kavgada silahlar konuştu: 2 yaralı!

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi Mutluluk Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre dün akşam saatlerinde aynı sokak üzerinde bulunan 2 aile arasından henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Gece saatlerine kadar devam eden kavga sabah saatlerinde de devam etti. Kavgaya karışan Tarkan ve Okan G. kardeşlerin kavga ettikleri ailenin evinin önünde park halindeki kamyonetlerine ve evlerine zarar vermeye başladı. Şahısların araçlarına zarar verdiklerini gören Onur ve Şafak Ç. isimli 2 kardeşi ise pompalı tüfek evlerinden aldıkları pompalı tüfeklerle Tarkan ve Okan G. kardeşlere defalarca ateş etti.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Kurşunların isabet ettiği Tarkan G. ve Okan G. yaralanırken, Onur ve Şafak Ç. olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan Tarkan G. ve Okan G., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Tarkan G. ve Okan G. kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olay yerinden kaçan Onur ve Şafak Ç.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
İki aile arasındaki kavgada silahlar konuştu: 2 yaralı! mask
İki aile arasındaki kavgada silahlar konuştu: 2 yaralı!
D100’de feci kaza: 2 ölü 1 ağır yaralı! mask
D100’de feci kaza: 2 ölü 1 ağır yaralı!
Türk Yıldızları Yeni Havalimanı'nda nefes kesti mask
Türk Yıldızları Yeni Havalimanı'nda nefes kesti
Halk otobüsü tankere çarptı: 3 yaralı! mask
Halk otobüsü tankere çarptı: 3 yaralı!
Kocaeli TEM’de 10 araç birbirine girdi: 16 yaralı mask
Kocaeli TEM’de 10 araç birbirine girdi: 16 yaralı
Çavuşoğlu Kocaeli'de açıkladı! Türkiye, yardımlarda ABD'yi geride bıraktı mask
Çavuşoğlu Kocaeli'de açıkladı! Türkiye, yardımlarda ABD'yi geride bıraktı

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL