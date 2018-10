Traktör DEVRİLDİ! Evli çift yaşamını yitirdi

Gölcük İhsaniye'de ikamet eden Hüseyin Can (53) ve eşi Dilek Can (47) bahçelerine traktörle çalışmaya gitti. Havanın kararmasına rağmen çiftten haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgede arama çalışmaları yaparken bir vatandaş devrilen traktörü gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde traktörün altında kalan Hüseyin ve Dilek Can çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Can çiftinin bahçeden döndüğü sırada rampadan inerken freni boşalan traktörün hafriyat alanına devrildiği tahmin edilirken olay yerinde yapılan incelemenin ardından çiftin cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Nuri AKÇAHARMAN