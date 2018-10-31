Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- Bugün 08:49 TSİ

Traktör DEVRİLDİ! Evli çift yaşamını yitirdi

Gölcük İhsaniye'de ikamet eden Hüseyin Can (53) ve eşi Dilek Can (47) bahçelerine traktörle çalışmaya gitti. Havanın kararmasına rağmen çiftten haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgede arama çalışmaları yaparken bir vatandaş devrilen traktörü gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde traktörün altında kalan Hüseyin ve Dilek Can çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Can çiftinin bahçeden döndüğü sırada rampadan inerken freni boşalan traktörün hafriyat alanına devrildiği tahmin edilirken olay yerinde yapılan incelemenin ardından çiftin cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Nuri AKÇAHARMAN

1-1540965161.jpeg?

3-1540965165.jpeg?

whatsapp-image-2018-10-30-at-235845-1540965172.jpeg?

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Halk otobüsü ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı mask
Halk otobüsü ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Traktör DEVRİLDİ! Evli çift yaşamını yitirdi mask
Traktör DEVRİLDİ! Evli çift yaşamını yitirdi
İki aile arasındaki kavgada silahlar konuştu: 2 yaralı! mask
İki aile arasındaki kavgada silahlar konuştu: 2 yaralı!
D100’de feci kaza: 2 ölü 1 ağır yaralı! mask
D100’de feci kaza: 2 ölü 1 ağır yaralı!
Türk Yıldızları Yeni Havalimanı'nda nefes kesti mask
Türk Yıldızları Yeni Havalimanı'nda nefes kesti
Halk otobüsü tankere çarptı: 3 yaralı! mask
Halk otobüsü tankere çarptı: 3 yaralı!

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL