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Halk otobüsü ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, saat 19.30 sıralarında Barış Mahallesi Barış Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin K. yönetimindeki 41 J 4209 plakalı halk otobüsü, Akın Armağan yönetimindeki 34 BDT 543 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Hüseyin K. ve halk otobüsünün içerisinde bulunan yolculardan ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralılar, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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