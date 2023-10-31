- 31 Eki 2023 - 00:34

Alacağını isteyen yaşlı adamı tabancayla vurarak yaraladı

Körfez ilçesinde arkadaşının evinin önüne alacağını istemeye giden 62 yaşındaki adam, bacağından tabancayla vurularak yaralandı. Arkadaşını vuran şüpheli ise polisi arayarak teslim oldu.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Olay, Körfez ilçesi Kirazlıyalı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa K.B. (35) evlerinin önünde gelerek kendisinden alacağını isteyen İmdat B. (62) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa K.B. tabanca ile arkadaşını sol bacağından vurarak yaraladı. Mustafa K.B., polisi arayarak teslim olurken, yaralı şahıs olay yerine çağrılan ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kurşunun baldırını delip, atardamara zarar vermesi sebebiyle çok kan kaybeden yaralı, durumu ağırlaşınca Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Mustafa K.B., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
# asayiş, asayiş haberler, asayiş haber, körfez asayiş, alacaklı, Yaralama, polis

31 Eki 2023 - 00:34 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.839.213 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET 29 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
BAŞİSKELE İLÇESİ SERDAR MAHALLESİ DEPO VE İÇMESUYU HATLARI İNŞAATI İLANI mask
BAŞİSKELE İLÇESİ SERDAR MAHALLESİ DEPO VE İÇMESUYU HATLARI İNŞAATI İLANI
T.C. GEBZE 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİ Sayı :2023/82 Esas İLANI mask
T.C. GEBZE 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİ Sayı :2023/82 Esas İLANI
GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN mask
GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BİNA ONARIMI YAPTIRILACAK mask
BİNA ONARIMI YAPTIRILACAK
Alacağını isteyen yaşlı adamı tabancayla vurarak yaraladı mask
Alacağını isteyen yaşlı adamı tabancayla vurarak yaraladı
Facia teğet geçti: BİM'e ait kendi kendine giden transplaletin altında kalmaktan son anda kurtuldular mask
Facia teğet geçti: BİM'e ait kendi kendine giden transplaletin altında kalmaktan son anda kurtuldular
17 yaşındaki çocuğun acı ölümü mask
17 yaşındaki çocuğun acı ölümü
Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde fener alayında buluştular mask
Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde fener alayında buluştular
Adana'da ilginç kaza! Uyurken araba çarptı! mask
Adana'da ilginç kaza! Uyurken araba çarptı!
Hayatında her şey ters gidince bisikleti de ters sürmeye başladı mask
Hayatında her şey ters gidince bisikleti de ters sürmeye başladı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL