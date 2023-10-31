Alacağını isteyen yaşlı adamı tabancayla vurarak yaraladı
Körfez ilçesinde arkadaşının evinin önüne alacağını istemeye giden 62 yaşındaki adam, bacağından tabancayla vurularak yaralandı. Arkadaşını vuran şüpheli ise polisi arayarak teslim oldu.
Olay, Körfez ilçesi Kirazlıyalı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa K.B. (35) evlerinin önünde gelerek kendisinden alacağını isteyen İmdat B. (62) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa K.B. tabanca ile arkadaşını sol bacağından vurarak yaraladı. Mustafa K.B., polisi arayarak teslim olurken, yaralı şahıs olay yerine çağrılan ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kurşunun baldırını delip, atardamara zarar vermesi sebebiyle çok kan kaybeden yaralı, durumu ağırlaşınca Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Mustafa K.B., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
31 Eki 2023 - 00:34 - Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.