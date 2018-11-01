TEM Otoyolu Şekerpınar mevkiinde TIR devrildi: 1 yaralı

Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Şekerpınar mevkiinde meydana geldi. Mehmet Altundağ yönetimindeki kuru bakliyat yüklü TIR seyir halindeyken, henüz bilinmeyen bir nedenle lastiği patladı. Kontrolden çıkan TIR devrildi. TIR'ın dorsesinde bulunan bakliyatlar etrafa savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Altundağ'ı hastaneye kaldırdı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise çekici yardımıyla TIR'ı yoldan kaldırdı. Yola dökülen bakliyatlar başka bir TIR'a yüklenirken, Kocaeli İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yeri ve trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.