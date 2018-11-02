Gebze’de 2 TIR ile 1 otomobil birbirine girdi: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 20.45 sıralarında Gebze Kirazpınar Mahallesi Taş Ocakları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 34 GYH 98 ve 01 Y 8003 plakalı 2 TIR ile 51 BB 313 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki sürücü T.Y. araç içinde sıkışırken 2 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücü T.Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Daha sonra olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince, T.Y.’nin cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada hayatını kaybeden T.Y.’nin cesedi ise jandarma olay yeri incelemesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralılar ise çevredeki hastanelere sevk edildi. Jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.