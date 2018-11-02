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Gebze'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Gebze'de İnönü Mahallesi Gençlik Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinan A. idaresindeki 16 K 5943 plakalı otomobil ile 1966 Sokak’tan caddeye giren Ahmet Onur Ö. yönetimindeki 34 SB 0525 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Sinan A. ve Onur Ö. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Sinan A. ve Onur Ö. Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, sürücülerden Sinan A.’nın 139 promil alkollü olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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