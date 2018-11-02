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Hafif ticari aracın çarptığı kadın yaralandı

Olay, Gebze'de Köşklüçeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolun karşısına geçmek isteyen 65 yaşındaki Fatma K. isimli kadana, karşı yönden gelen Ahmet Y. idaresindeki 41 YJ 835 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile Fatma K. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Fatma K. Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, sürücü Ahmet Y. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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