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Mahmut Usta'dan örnek davranış! Bulabilmek için seferber oldular

Dün Mahmut Usta Burma Kadayıf'ta bir miktar para bulan garsonlar, durumu şeflerine bildirdi. Mekanın güvenlik kameraları incelenmesinin ardından parayı düşüren şahsın görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı. Kocaeli Bingöllüler Derneği Başkanı Ali Değirmenci tarafından paylaşılan görüntülerdeki şahsı tanıyanların, Mahmut Usta Burma Kadayıf isimli mekana gitmeleri rica edildi.

DEĞİRMENCİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Kocaeli Bingöllüler Derneği Başkanı Ali Değirmenci'nin paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bugün 01.11.2018 tarihi 16:10 sularında Hemşehrim Hacı Ahmet Bukin’in İzmit perşembe pazarındaki Mahmut Usta Burma Kadayıf mekanında videoda görülen mavi ceketli vatandaş bir miktar parasını düşürmüştür. Düşürülen para mekan çalışanı tarafından bulunup kasaya teslim edilmiştir. Emaneti bizde olup videoda görülen şahsı tanıyan bilen varsa bize ulaşmasını rica ediyoruz"

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