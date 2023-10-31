Öğretmenin özel öğrencisine olan ilgisi takdir topladı!
Afyonkarahisar’da bir ilkokuldaki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için hazırlanan gösteride 23 kişilik sınıfta dikkat eksikliği olduğu gerekçesi ile bir öğrencinin gösteri grubundan çıkarılıp köşede ayrı tutulması sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuş ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlatmıştı. Kocaeli'deki bu görüntüler ise gönülleri ısıttı. İzmit Ertuğrulgazi İlköğretim Okulu'ndaki 29 ekim kutlamalarında Emine Öğretmen'in özel öğrencisiyle olan görüntüleri büyük ilgi gördü. Öğretmenin öğrenciyle olan yakından ilgisi duygusal görüntüler ortaya çıkardı.
31 Eki 2023 - 13:43 - Gündem
Muhabir Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.