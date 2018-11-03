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Fenerbahçe kafilesi, taziye için hastaneye gitti
Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Kocaeli’nden gelen Koray Şener tribünde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. İlk yarı boyunca tribünde sessiz bir şekilde oturan Fenerbahçeli taraftarlar, ilk yarının bitmesiyle birlikte stadı terk ederek Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmişti. Derbinin bitiş düdüğünün ardından yöneticiler ve futbolcular da hastaneye giderek Koray Şener’in yakınlarına taziye dileklerini iletti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz