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Taraftarlar derbiyi bıraktı hastaneye akın etti

Süper Lig’de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Kocaeli’nden gelen Koray Şener tribünde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sarı-lacivertli taraftar Koray Şener yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İlk yarı boyunca tribünde sessiz bir şekilde oturan Fenerbahçeli taraftarlar, ilk yarının bitmesiyle birlikte stadı terk ederek Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne akın etti.

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