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İzmit’in en büyük kültür merkezine nikahlı açılış

İzmit Yenidoğan Mahallesi’nde İzmit Belediyesi tarafından yapılan kültür merkezi, düzenlenen ilk nikahla açıldı. Şehit Ramazan Sarıkaya Kültür Merkezinin açılışına İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker ve Cemil Yaman, AK Parti İlçe teşkilatı yöneticileri ve mahalleli katıldı.

ÜCRETSİZ HİZMET

Bölgede birçok eksikliği tamamlamayı amaçlayan kültür merkezine, 1980 yılında Mardin’de şehit olan Piyade Er ile aynı ismi taşıyan 15 Temmuz Demokrasi Şehidi Ramazan Sarıkaya’nın adı verildi. Açılışta konuşan yapan Başkan Doğan, “Artık bir düğün salonumuz var. Birçok eğitim merkezi, kadınlarımız için, gençlerimiz için, çocuklarımız için, toplantı odaları var. Onun için çok mutluyum bende. İnşallah artık açık havada güneş altında, yağmur altında düğünler yapmak zorunda kalmayacağız. Hem de herhangi bir ücret ödemeden sizlerin hizmetinde bu düğün salonumuz var" dedi.

KURDELE KESİLDİ

Konuşmalarının ardından kurdele kesim töreni gerçekleştirdi. Kurdele töreni sonunda İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan tarafından Gökhan Gül ve Gülcan Dömek çiftinin nikahı kıyıldı. Nikahı kıyan Başkan Doğan yeni evli çifte Türk Bayrağı hediye ederek kültür merkezinin hayırlı olması dileklerinde bulundu.

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