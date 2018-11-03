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Fenerbahçe taraftarı Koray Şener’in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

Türk Telekom Stadyumunda dün akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı 22 yaşındaki Koray Şener’in cenazesi saat 12.00 sıralarında otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna getirildi. Genç taraftarın cenazesi nedeniyle polis, Adli Tıp Kurumu binası çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Koray Şener’in cenazesi aile yakınlarına teslim edildi. Ailesi tarafından teslim alınan Koray Şener’in cenazesi Karacaahmet Mezarlığı’ndaki gasilhaneye götürülmek üzere yola çıktı.

Yarın saat 12.00’de Fenerbahçe Stadyumunda tören düzenlenecek

Koray Şener için yarın saat 11.00’de Fenerbahçe Stadyumu’nda tören düzenleneceği ve törenin ardından Şener’in cenazesinin İzmit Yarımca’da bulunan Mimar Sinan Camii’nde kılınacak ikindi namazından sonra Yarımca Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi. 22 yaşındaki Koray Şener, Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü 3. sınıf öğrencisiydi. 3 kardeşten en küçüğü olan Şener, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Kocaeli'den gelmiş, tribünde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Şener, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. İlk yarı boyunca tribünde sessiz bir şekilde oturan Fenerbahçeli taraftarlar ise devre arasında stadı terk ederek Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitmişti.

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