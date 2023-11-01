- 01 Kas 2023 - 19:26

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

İzmit ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Cihat Polat
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Kaza, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Erdem Sokak ile Müjde Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B. idaresindeki 34 PE 1121 otomobil, E.Y. hakimiyetindeki 41 AR 181 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet yola savruldu. Motosiklet sürücüsü E.T. ile M.D. isimli yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı, Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
# sağlık, polis, kaza

01 Kas 2023 - 19:26 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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