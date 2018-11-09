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41 plakalı araç kaza yaptı: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI!

Kaza, Onikişubat ilçesi Suçatı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Asma idaresindeki 41 RE 046 plakalı otomobil, Onikişubat İlçesi Ilıca istikametinden il merkezine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyerlere ok gibi saplanan kazada, otomobilde bulunan Ali İmran (18) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Gökhan Asma ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Gökhan Asma’nın sağlık durumu ciddiyetini korurken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Yorumlar

(2)
01

Çöpçü - bir kardeşimiz hayatını kaybetmiş ALLAH rahmet eylesin.Bilgi amaçlı iyi bir haber ancak kazanın olduğu vilayeti de yazsaydınız ya mübarekler

Yanıtla . 0Beğen 09 Kasım 10:01
02

Ömer - @Çöpçü 01 nolu yoruma cevabı: Kahramanmaraş'ın

Yanıtla . 0Beğen 09 Kasım 10:47

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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