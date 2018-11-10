Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- Bugün 09:23 TSİ

Yusuf Güney, Kocaelileri coşturdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gümüşhaneliler Vakfı, Kocaeli Gümüşhaneliler Derneği ve Gümüşhane Valiliği ortaklığında düzenlenen 7. Gümüşhane Tanıtım Günleri vatandaşların yoğun katışımıyla başladı. Programın ilk gününde Kocaeliler düzenlenen konserde Yusuf Güney ile buluştu. Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen konserde Yusuf Güney, şarkılarını Kocaeliler için seslendirdi. "Melekler Seni Bana Yazmış", "Heder Oldum Aşkına", "Ördü Kader Ağlarını" başta olmak üzere birçok şarkısını seslendiren Yusuf Güney’in konserine hayranları yoğun ilgi gösterdi. Yusuf Güney’e şarkılarda eşlik eden hayranları, o anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. Güney sahne performansıyla Kocaelilerden tam not aldı.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yusuf Güney, Kocaelileri coşturdu mask
Yusuf Güney, Kocaelileri coşturdu
41 plakalı araç kaza yaptı: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI! mask
41 plakalı araç kaza yaptı: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI!
Büyükşehir çalışanına %31 ZAM! mask
Büyükşehir çalışanına %31 ZAM!
Otomobil takla attıktan sonra tamamen yandı 2’si ağır 4 yaralı mask
Otomobil takla attıktan sonra tamamen yandı 2’si ağır 4 yaralı
Kayalıklarda mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı mask
Kayalıklarda mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı
Liseyi tavuklarıyla okuyor mask
Liseyi tavuklarıyla okuyor

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL